Mosca rivendica | conquistata Soledar Kiev | ' Ucraina è di fatto un membro Nato'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) - La cittadina, ormai rasa al suolo, era da giorni al centro di furiosi combattimenti e strategica per il rifornimento delle truppe ucraine a Bakmut. 500 civili restano prigionieri tra le prime linee. ...

Euronews Italiano

- La cittadina, ormai rasa al suolo, era da giorni al centro di furiosi combattimenti e strategica per il rifornimento delle truppe ucraine a Bakmut. 500 civili restano prigionieri tra le prime linee. ...Il Gruppo Wagnerl'operazione Soledar Ieri sera i mercenari del Gruppo Wagner hanno ... secondo cui anche le forze militari regolari dihanno partecipato all'assalto. Il video mostra ... Ucraina: Mosca rivendica conquista Soledar, Kiev nega La cittadina, ormai rasa al suolo, era da giorni al centro di furiosi combattimenti e strategica per il rifornimento delle truppe ucraine a Bakmut. 500 civili restano prigionieri tra le prime linee.Nel video rilasciato da Mosca si vedono le truppe del gruppo Wagner girare per strada ed entrare negli edifici della città La TV di Stato russa ha diffuso un filmato che si dice provenga dalla… Leggi ...