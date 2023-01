(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il ministero della Difesa diha annunciato che le truppe russe hanno conquistato ladi, in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Tass. . 13 gennaio 2023

Il ministro della Difesa ucraino: 'Ucraina di fatto già membro Nato'. Intanto Mosca dichiara: 'la città di Soledar'. Nelle immagini satellitari la città mineraria del Donetsk appare rasa al suolo, mentre Kiev afferma che si combatte ma la città non è stata ancora ... Mosca, conquistata la città di Soledar - Mondo A Soledar infuria la battaglia, mentre russi e mercenari di Wagner tentano anche di accerchiare Bakhmut. Nelle immagini satellitari la città mineraria del Donetsk appare rasa al suolo, ...