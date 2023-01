Morto John Leslie Fultz | l’ex stella ‘hippy’ della Virtus Bologna che suonava con Lucio Dalla e frequentava Vasco

(Di venerdì 13 gennaio 2023) All’anagrafe facevama per tutti era il “Kociss” del basket. Si è spento oggi a 74 anni a, dover era diventato l’idolo del popolosino negli Anni settanta. Non solo in campo ma anche fuori. Un hippy che portava capelli lunghi e fascetta guadagnandosi il soprannome dell’eroe indiano “Kociss”. Nel tempo liberola chitarra insieme aRossi. Del resto per lui il basket era uno “sport musicale nel senso che quando la palla si muove è tutto ritmico”. Un ritmo che i tifosi italiani hanno potuto ammirare per anni. Prima a Varese dove arriva come “americano di coppa” nella stagione 1970/71 grazie all’intuizione di Aza Nikolic. L’anno successivo approda alla ...

