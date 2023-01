Morto con un sacchetto in testa in casa Gli amici | ' Temeva di perdere il reddito di cittadinanza'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dramma in provincia di Teramo . Un uomo di 68 anni ieri, verso le 12,30, si è ucciso ingerendo una massiccia dose di farmaci e poi mettendo lain undi nylon . L'uomo, stando a quanto ...

Mala crisi dell'edilizia di una decina di anni fa gli affari gli erano andati male, quindi si era trasferito a Controguerra dove gli era stato assegnato un appartamento delle palazzine Ata. Per ...... ha scritto sui social: "Lisa Marie aveva la migliore risata che avessi mai sentito,la sua ... Nel 2022 Presley aveva infatti perso prematuramente il figlio Benjamin,a 27 anni. La sua ultima ...Rick Jacobs aveva appena finito il turno di notte e stava preparandosi a tornare a casa, quando ha avuto un malore. È stato un «evento cardiaco fulminante». Il 61enne ...Dramma in provincia di Teramo. Un uomo di 68 anni ieri, verso le 12,30, si è ucciso ingerendo una massiccia dose di farmaci e poi mettendo la testa in un sacchetto di nylon: ...