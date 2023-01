Morti sul lavoro | giornata nera | quattro vittime in 24 ore Deceduti due giovani di 22 e 28 anni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’ultimo dellaè un 28enne, operaio bresciano morto dopo essere stato schiacciato da un nastro trasportatore nell’azienda dove lavorava. L’infortunio di Nicola Battagliola è avvenuto all’interno della “Gambazzi srl” di Poncarale, in provincia di Brescia. Tragedia che al giovane non ha lasciato scampo: le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Ricoverato d’urgenza in rianimazione ha perso la vita dopo 24 ore dall’arrivo in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Erano circa le 15 quando i colleghi del ragazzo hanno lanciato l’allarme: durante il turno dinell’azienda specializzata nella fornitura di sistemi di movimentazione per l’industria, il giovane sarebbe rimasto schiacciato da un nastro trasportatore, che lo avrebbe così intrappolato e incastrato. Soccorso dai sanitari dell’automedica e rianimato sul posto, è ...

