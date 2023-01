Morta Lisa Marie Presley | triste e scioccante fine per la figlia del grande Elvis | aveva solo 54 anni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ladied ex moglie di Michael Jackson,, èpoche ore fa a 54, stroncata da un infarto del miocardio. La donnaavuto un malore nella giornata di ieri ed era stata ricoverata d’urgenza e sottoposta a manovre salvavita. La rivista People, poche ore fa, ha condiviso l’annuncio della madre della donna, che ha annunciato: “È condolore che devo condividere la devastante notizia che la mia cara”.trovata priva di sensi in casa: i soccorsi non sono bastati A quanto pare...

la Repubblica

10.03a 54 anniMarie PresleyMarie Presley, 54 anni, èin seguito a un attacco cardiaco. La figlia di Elvis Presley era stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver accusato ..., figlia di Elvis Presley èa 54 anni per un infarto. Due anni fa la donna aveva affrontato il lutto per la perdita del figlio , 27 anni e aveva altri 3 figli, la maggiore Riley Keough e due gemelli. Alla morte del 27enne ... Usa, Lisa Marie Presley morta in ospedale dopo un infarto Lisa Marie Presley, l’unica figlia di Elvis Presley nata dalla relazione tra il cantante e l’attrice Priscilla Ann Wagner, è morta improvvisamente all’età di 54 anni: alla cantante, che solo due giorn ...Aveva seguito le orme del padre pubblicando il suo primo album nel 2003. È deceduta dopo il ricovero in ospedale a seguito di un infarto improvviso ...