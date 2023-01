Morta Lisa Marie Presley | stroncata da un infarto a 54 anni

Corriere della Sera

La domestica l'ha trovata 'priva di sensi' nel suo letto e le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito .Marie Presley , figlia di Elvis , èa 54 anni dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco. A seguito dell'infarto era stata trasportata in ospedale, dopo essere stata soccorsa ...PERSONAGGIO DELLO SPETTACOLO -Marie Presley iniziò la carriera da cantante nel 2003, quando aveva già 35 anni. L'esordio avvenne con l'album dal titolo'. Da allora ne aveva pubblicati altri due,... Lisa Marie Presley è morta: era l’unica figlia di Elvis. Aveva 54 anni LOS ANGELES (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 54 anni, dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco, Lisa Marie Presley.A 54 anni è morta Lisa Marie Presley, unica figlia di Elvis ed ex moglie di Michael Jackson. Era ricoverata per un arresto cardiaco ...