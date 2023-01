Morta la figlia di Elvis Presley morta | Lisa Marie stroncata da un infarto | aveva 54 anni

Today.it

Elvis,laLisa Marie Martedì sera Lisa Marie Presley aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globes , durante la quale Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione di ...Lisa Marie Presley ,di Elvis e cantante come il padre, èa 54 anni per un arresto cardiaco. Lo ha confermato a People la madre Priscilla . Lisa Marie si è sentita male in mattinata. I paramedici l'hanno ... La figlia muore in culla e gli portano via gli altri tre figli Lisa Marie Presley è stata portata d'urgenza in un ospedale della California a causa di un arresto cardiaco. Il polso della figlia di Elvis ha ripreso a battere dopo la rianimazione da parte degli… ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...