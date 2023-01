Morta dopo oltre otto mesi di agonia 23enne di Barletta | due indagati per omicidio stradale Alessia Dicuonzo | ballerina | fu la più grave tra i dodici feriti la notte dell' 1 maggio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso da Studio 3A: Purtroppo non ce l’ha fatta, la giovane di appena 23 anni, di, rimasta coinvolta nel terribile incidenteaccaduto alle 23.40 del primo2022 lungo la Statale 170, all’altezza del km 23+700, in prossimitào svincolo per Montaltino: la ragazza, che non si era mai ripresa, è spirata martedì 10 gennaio 2023 all’hospice Don Uva di Bisceglie (Bat),un’lunga più di. Quella maledetta, che lavorava comeprofessionista e insegnate specializzata nelle danze caraibiche, e che era molto conosciuta, viaggiava come passeggera su una ...

...metropolitana scendano dalle targhette di qualche ufficio e dalle slide e diventino realtà... conquistata per tre volte Milano, tutto sia rimasto lettera. Da retroattivamente a quei discorsi ...Oggi è un altro giorno, il ballerino svela cosa pensa della morte: 'Mia mamma è in viaggio'aver ricordato il rapporto con la madre Gianna fatto di grande complicità e sintonia, Samuel Peron nel ...La televisione non si vede. Così un 63enne ha deciso di salire sulla terrazza condominiale al settimo piano per mettere mano all'antenna. Ma mentre provava a direzionarla per ritrovare ...Se ti siedi al computer tutto il giorno e poi ti rilassi sul divano per più tempo davanti allo schermo la sera, la tua salute può subire un duro colpo. Numerose prove collegano ...