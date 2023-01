Mornico | muore investito lungo la via Baraccone

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 gennaio 2023)al Serio. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere statola via, aal Serio. Erano circa le 6.30 di venerdì mattina quando si è verificato l’incidente, nel quale è rimasto coinvolto anche un altro uomo di 45 anni. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’auto medica, ma le ferite riportate in seguito al violentissimo urto, non hanno lasciato scampo al 49enne. I sanitari hanno tentato di tutto per rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano. Sul posto, per determinare la dinamica dell’incidente, sono arrivati i carabinieri. Seguono aggiornamenti.