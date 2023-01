Moreno Ferrario | Se il Napoli non la sblocca subito dopo può venir fuori la Juve

(Di venerdì 13 gennaio 2023) AGI - "Se segnail, la partita si apre e diventa un problema per la. Se non succede, allora sarà ila doversi preoccupare": questa la previsione di, ex difensore die Roma e oggi tecnico delle giovanili del Legnano. “Io mi aspetto una partita abbastanza 'tirata', per il modo di giocare delle due squadre. Una starà li a vedere cosa succede, e l'altra cercherà di trovare soluzioni", spiegain un'intervista all'AGI. Chi potrà essere decisivo? Tra gli uomini di Spalletti,vede "sicuramente Kvaratskhelia, se riesce a ritornare in forma. Osimhen ha forza fisica, elasticità, stacco, anche lui potrebbe diventare pericoloso". Sul fronte bianconero invece "mi piace molto Milik, ...

