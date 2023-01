Monza | i convocati di Palladino per il match contro la Cremonese

Raffaele Palladino, allenatore del, ha diramato la lista deiper il match contro la Cremonese. Le dichiarazioni Raffaele Palladino, allenatore del, ha diramato la lista deiper il match contro la ......anche oggi il pieno recupero dal risentimento muscolare accusato sabato scorso contro il, ... è di fatto recuperato, tanto da essere stato inserito nella lista deiper la sfida di ...Tempo di rifinitura in casa Monza, alla vigilia del match contro la Cremonese molto interessante in termini di classifica e Fantacalcio. Raffaele Palladino dovrà rinunciare a Dany Mota Carvalho, out p ...Monza: la conferenza stampa di Palladino "Siamo felici del percorso che stiamo facendo; è un percorso di crescita, ancora lungo. Siamo soddisfatti e felici. L'entusiasmo va benissimo, le rimonte vanno ...