Mondiale per club | il Real di Ancelotti contro Seattle | Al Ahly o Auckland

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Si è tenuto oggi a Salè, Marocco il sorteggio per ilper2023, che si terrà nel Paese magrebino dall'1 all'11 febbraio. L'unica sfida del turno preliminare (1 febbraio) sarà quella tra ...

GianlucaDiMarzio.com

Si è tenuto oggi a Salè, Marocco il sorteggioilClub 2023, che si terrà nel Paese magrebino dall'1 all'11 febbraio. L'unica sfida del turno preliminare (1 febbraio) sarà quella tra gli egiziani dell'Al Ahly e i neozelandesi dell'...Il numero uno azzurro è avanti3 - 1 nei precedenti con l'ex re del tennis(2016) ed ha vinto proprio gli ultimi tre, il più recente al terzo turno degli Us Open lo scorso settembre. Il ... Mondiale per club 2023: date, partecipanti e sorteggio Il "Championnat d'Afrique des nations" è il torneo riservato ai calciatori che militano nel proprio campionato nazionale. L'edizione 2022, rimandata di un anno a causa del Covid, comincia oggi in Alge ...Progetto di gioco condotto dagli esperti del Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP e dagli attori del Teatro del Piccione ...