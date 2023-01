Mollicone annuncia che l’italiano sarà “lingua ufficiale in Costituzione” ma lo fa utilizzando una parola straniera

Tiscali Notizie

"Presto italiano lingua ufficiale in Costituzione". Il presidente della Commissione Cultura della Camera, in quota Fdi, Federico, loa margine della sottoscrizione dell'accordo per promuovere lingua e cultura italiane tra la Societa' Dante Alighieri e l'Antico Caffe' Greco. "L'intenzione e' di incardinarlo ......Lasorella a Prima (Netflix, Prime, Disney, eccetera). "Abbiamo già approvato una bozza di ... i politici Vincenzo Vita, Michele Anzaldi, Roberto Fico, Maurizio Gasparri, Federico, ... Mollicone: 'Presto l'italiano lingua ufficiale in Costituzione' 'Presto italiano lingua ufficiale in Costituzione'. Il presidente della Commissione Cultura della Camera, in quota Fdi, Federico Mollicone, ...Bonus Cultura, rimandata al 2024 (per i nati nel 2005) l’attivazione della “Carta della Cultura Giovani” e della “Carta del Merito”.