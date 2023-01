Molestie sessuali | sul lavoro ne sono vittima un milione di donne | ma il reato non esiste

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 13 gennaio 2023) C’è chi viene uccisa. Tante, troppe, in ambito familiare, dal compagno, marito o ex. C’è chi invece “si salva” – si fa per dire – con qualche livido, esterno o interno (nel senso di violenza verbali o psicologici) che sia, e riesce a sfuggire all’orrore attraverso la denuncia, facendosi aiutare da una rete di supporto familiare o ‘istituzionale’. E nel mezzo citante, troppe fattispecie di comportamenti che però, nel diritto penale italiano, non vengono puniti come unspecifico. Parliamo quindi dellein generale e quelle in ambito lavorativo che, a seconda dei casi, o non vengono riconosciute o, invece, vengono associate dai giudici ad altri reati, quali appunto la violenza sessuale (nei casi più gravi) o la violenza privata. Se lo scorso governo ha provato a introdurre nel nostro codice ...