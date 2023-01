La Gazzetta dello Sport

Il giudizio andrebbe però rivisto se si dovesse effettivamente scoprire cheè nato nel 2000 e non nel 2004. Alto, grosso, veloce: il ragazzo ha sempre avuto un fisico impressionante per l'età ...Il giudizio andrebbe però rivisto se si dovesse effettivamente scoprire cheè nato nel 2000 e non nel 2004. Alto, grosso, veloce: il ragazzo ha sempre avuto un fisico impressionante per l'età ... Mistero Moukoko tra certificati "nascosti" e radiografie rifiutate: ha 18 anni o 22