Milano | truffa online con le carte dei Pokemon | quattro indagati | sequestrati 439mila euro

(Di venerdì 13 gennaio 2023)vano gli utenti di una nota piattaforma di e-commerce mettendo in prevenditada collezione dei “” per poi tenersi i soldi senza inviare mai il prodotto venduto ai compratori. La guardia di finanza diha eseguito un decreto di sequestro preventivo di urgenza ai danni dipersone residenti a Taranto, ora indagate. In tutto sono stati. Le indagini, che hanno preso il via da una denuncia presentata dalla società titolare della piattaforma, hanno ricostruito il metodo con cui avveniva laai danni degli utenti. È stata individuata così la persona che, servendosi di vari account, metteva sistematicamente in prevenditada collezione ...

Mettevano in vendita carte Pokemon su eBay, ma non le spedivano mai. Di bustina in bustina, con microtruffe agli utenti, erano riusciti a racimolare un totale di 439mila euro. Unaandata avanti per anni, fino a quando i titolari della piattaforma si sono accorti che qualcosa non andava e hanno fatto denuncia alla Guardia di Finanza.