Milano | 46enne albanese arrestato dalla Polizia | trovato con più di 900 dosi di cocaina pronto spaccio e circa 16 mila euro in contanti

7giorni

... nell'appartamento dove ilrisiede, a Meda, all'interno di due salvadanai sono stati trovati oltre 16mila euro. Il pusher è stato giudicato per direttissima e portato in carcere. -...Invece, nell'appartamento dove ilrisiede, a Meda (MB), all'interno di due salvadanai sono ...PostPost è edito dalla Società Editoriale NuovaPost S.r.l.s , con sede in via ... Milano, 46enne albanese arrestato dalla Polizia, trovato con più di ... Colpo grosso degli agenti della 6^ sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile, in zona Gorla, nell’ambito del servizio di contrasto alle sostanze stupefacenti ...L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio. Lunedì pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un ...