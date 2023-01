Milan | scossa Pioli | il tecnico striglia la squadra

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo la sconfitta in Coppa Italia e un periodo poco brillante, Stefanoha fatto il diavolo a 4 e ha tenuto tutti i giocatori aello Dopo la sconfitta in Coppa Italia e un periodo poco brillante, Stefanoha fatto il diavolo a 4 e ha tenuto tutti i giocatori aello. Ilrossonero avrebbe dato unata allaper avere una reazione dallaa partire già dalla sfida contro il Lecce del Via del Mare. Una risposta la vuole soprattutto dai suoi big non entrati al meglio nella sfida di Coppa Italia. Ilcerca il riscatto in campionato per non perdere il treno scudetto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.