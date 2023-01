Milan | Pioli sul campionato | “Vogliamo fare più punti dell’anno scorso”

I rossoneri a caccia di riscatto dopo la rimonta subita con la Roma e l'eliminazione in coppa Italia per mano del Torino. glb/gsl Commenti FB... ridimensionare le conseguenze e proiettarsi con positività alla Supercoppa di mercoledì: ildeve vincere per allontanare spettri e critiche. Stefanoevita di drammatizzare, esclude ...Dopo il turnover e il cambio di modulo effettuato in Coppa Italia contro il Torino, il Milan non può assolutamente sbagliare in quel di Lecce: per questo motivo, Stefano Pioli ..."Origi e Kjaer sono recuperati per domani, Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa. Gli altri spero di riaverli a breve perchè abbiamo bisogno di tutti": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli ...