Milan | Pioli | 'Recupero due infortunati per Lecce e un terzo per la Supercoppa Vi dico il prossimo obiettivo'

La Gazzetta dello Sport

Delusione ma anche certezze. Stefanoparla alla vigilia della gara di campionato in casa del Lecce e analizza la situazione rossonera: "Con il Torino abbiamo pensato che la partita fosse diventata facile e quando pensi così perdi ...Le parole di Stefano, allenatore del, alla vigilia della sfida contro il Lecce in Serie A. I dettagli Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce -. PAROLE - "Ritiro Questa è ... Ora Pioli chiede sacrifici al Milan: da Leao a Theo, è deluso dai suoi big Le dichiarazioni del tecnico di mister Pioli in conferenza stampa: "Manca lucidità, non la determinazione. Supercoppa Vogliamo vincerla" ...Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha anticipato i temi della partita di domani annunciando qualche recupero. Il Milan non attraversa un buon momento ma c’è subito l’occasione domani di rifarsi: ecco ...