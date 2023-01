Milan | Pioli manda un segnale ai calciatori | 'Ora voglio di più' VIDEO

Calciomercato.com

Pugno di ferro. A volte va usato anche se hai la nomea di gentleman. Stefano, l'allenatore dai modi gentili, stavolta ha indossato i panni del sergente, spedendo il suoin ritiro dopo la sconfitta contro il Torino in Coppa Italia. Non perderti le Newsletter di ...MILANO - Dopo il "beffardo" pareggio contro la Roma e il ko in Coppa Italia contro il Torino, la parola chiave per ile per Stefanoè "attenzione". "Serve grande attenzione. Fra vincere e perdere le partite la differenza è minima ma per noi deve essere esattamente il contrario", ha detto, in conferenza ... Milan, Pioli LIVE: 'Recupero due infortunati per Lecce e un terzo per la Supercoppa' Alla vigilia del match contro il Lecce, in programma domani alle 18, Stefano Pioli ha rilasciato queste dichiarazioni sulla prestazione di Charles De Ketelaere contro il Torino come prima ...Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match in Puglia, contro i salentini, valevole per la diciottesima giornata Il Milan è chiamato a rialzare la testa dopo… Leggi ...