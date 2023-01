Milan | Pioli LIVE | 'Recupero due infortunati per Lecce e un terzo per la Supercoppa'

La Gazzetta dello Sport

Maldini, Massara,o chicchessia segue il mercato del, perché non ascoltate le richieste d'aiuto indirette dei vostri giocatori Perché non capite la risposta a tutto ciò che sta accadendo ...Lecce -: la conferenza PioliI rossoneri hanno bisogno di ritrovarsi per non buttare via la stagione. In conferenza stampa, Stefano, presenta il match di domani contro il Lecce, dal tema ... Ora Pioli chiede sacrifici al Milan: da Leao a Theo, è deluso dai suoi big Le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia di Lecce-Milan, valida per la diciottesima giornata di Serie A ...ROMA - Cancellare la rimonta subìta in campionato contro la Roma e l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino. È questo ...