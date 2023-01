Milan | Pioli | «Il ritiro? Dovevamo capire gli errori»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le parole di Stefano, allenatore del, alla vigilia della sfida contro il Lecce in Serie A. I dettagli Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-. PAROLE – «? Questa è stata una mia esigenza, ho preferito parlare subito con loro per spiegare le cose non andate bene.recuperare bene e in modo leggero. Ho letto determinazione e volontà nei miei giocatori. Nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto risultati che stavamo controllando. Dobbiamo fare qualcosa di più ma ho visto lo spirito giusto per cercare di migliorare». L'articolo proviene da Calcio News 24.