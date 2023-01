Milan | Pioli esalta Bennacer in conferenza | poi lo rivela sul rinnovo di Leao!

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Questa sera la sfida tra Napoli e Juventus avrà un spettatore d’eccezione molto interessato al match, infatti ildi Stefanoguarderà con un occhio di riguardo la partita del Maradona; tifando chissà per i rivali bianconeri. La squadra rossonera dopo l’incredibile passo falso in Coppa Italia contro il Torino, che gli è costato l’eliminazione anzitempo dalla coppa nazionale, è chiamata ad una reazione immediata, già da domani nella sfida al Via del Mare contro il Lecce alle ore 18:00. Le parole diinDi seguito le parole del mister Stefanosugli errori contro il Torino e sul ritiro della squadra:Sulla reazione dei giocatori dopo le ultime due partite: “Ho letto determinazione e volontà. Nelle ultime due prestazioni non siamo riusciti a raggiungere risultati ...

Dobbiamo alzare il livello": lo dice il tecnico delStefanoalla vigilia della sfida contro il Lecce. "Serve qualcosa in più in attenzione - analizza l'allenatore rossonero - ...Domani al Via del Mare ci saranno pure due ex campioni del, Franco Baresi e Daniele Massaro. ... 'Giochiamo contro i campioni d'Italia,è stato bravissimo, la sua squadra gioca un calcio ... Ora Pioli chiede sacrifici al Milan: da Leao a Theo, è deluso dai suoi big Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha spiegato perchè dopo il ko contro il Torino ha voluto portare tutta la squadra a Milanello: "Quando c'è qualcosa che ...Delusione ma anche certezze. Stefano Pioli parla alla vigilia della gara di campionato in casa del Lecce e analizza la situazione rossonera: "Con il Torino abbiamo pensato che la partita fosse diventa ...