Milan | Maikel Oettle nominato come nuovo Direttore Commerciale

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il Milan ha comunicato ufficialmente la nomina di Maikel Oettle come nuovo Direttore Commerciale del club rossonero. Di seguito il comunicato del Milan. COMUNICATO – «AC Milan annuncia oggi che Maikel Oettle ricoprirà la nuova carica di Commercial Director, a diretto riporto del Chief Revenue Officer Casper Stylsvig. Una nomina che, in linea con l'obiettivo strategico di incrementare i ricavi del Club, testimonia il percorso di crescita professionale del manager approdato in AC Milan nel 2019 come Sponsorship Sales Director. Attraverso la nomina e il rinnovato assetto del team a suo diretto riporto, AC Milan struttura e presenta un

