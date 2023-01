Milan | la verità sulla clausola di Bennacer

Eurosport IT

Intanto andrà a Riad come testimonial della Lega di Serie A per la Supercoppa- Inter in ... Dopotutto già ora le notizie pubblicate dallahanno provocato un danno d'immagine all'ex ...Possibile che sia tanto scarso E Thiaw Ha giocato le prime 3 partite della stagione da titolare in Bundesliga (nella squadra ultima in classifica, in), nelche ha avuto mille ... Serie A - Milan-Roma 2-2, 5 verità: Pioli rovina tutto coi cambi ...