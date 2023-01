Migranti | Geo Barents ha lasciato porto di Ancona

Adnkronos

Abbonati per leggere anche Leggi anche, sbarcati in 73 dallaBarents nel porto di Ancona: "Inutili 5 giorni di sofferenze per il mare grosso", Ocean Viking arriva ad Ancona tra ...L'approdo dellaBarents ad Ancona è il primo, insieme a quello della Ocean Viking, due giorni prima sempre ad Ancona, con le nuove regole del dl Ong. I, 110 in tutto tra le due navi, ... Migranti, completato sbarco da Geo Barents al porto di Ancona Ma la vera domanda è: le navi dei migranti torneranno ad Ancona Come per i 12 minori della Ocean Viking, anche i 18 minori della Geo Barents sono stati accolti nel centro allestito dalla Caritas di ...3' di lettura Ancona 13/01/2023 - Ambasciata dei Diritti Marche: "Oramai da anni il Viminale si è trasformato in una macchina di propaganda che genera odio nei confronti di migranti, profughi e richie ...