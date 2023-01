Migranti | cosa dicono davvero i dati sul record di arrivi in Europa nel 2022

Il Sole 24 Ore

...c'erano sei paesi europei che avevano confermato la disponibilità alla redistribuzione dei... Stessaanche per Instagram, dove l'ex premier del M5S segna un - 1,66%, mentre Meloni registra ...... esaurito negativamente il tentativo di ricollocare i, il 25 agosto è stato autorizzato lo ...la condizione dello sbarco era che avvenisse una redistribuzione - dice Conte a Bongiorno -... Nuovi nati, decessi e migranti. Cosa è successo ai comuni italiani in ... Matteo Salvini è di nuovo chiamato in aula a Palermo per il caso Open Arms e con un post dice la sua sulla questione.Il club giocherà le gare interne al “Leonardo Capponi” Puntuali, cosa rara, sono iniziati questa settimana i lavori di restyling allo stadio “Sandro Ultimi” di Chiesanuova. Un intervento da parte dell ...