Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in montagna con le figlie | di nuovo insieme?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Questa settimana, la copertina del settimanale Gente, mostrasorridentialle duein. Secondo la rivista di gossip, i due “stanno aspettando il momento giusto per ufficializzare la riappacificazione”.hanno trascorso a San Cassiano, in Alta Badia: 15 giorni, dal 27 dicembre al 7 gennaio. La showgirl di 45 anni e quello che ormai lei stessa ha definito più volte “ex” marito vengono avvistatisempre più spesso. E, stando sempre a quando riporta Gente, anche albergatori e ristoratori che li osservano non hanno dubbi: sono tornati. La...

Tags: cliziaincorvaia gfvip grandefratellovip orecchiegrandi paolociavarro pierging Articolo precedentee Tomaso Trussardi insieme in montagna per 15 giorni: ''Stanno aspettando il ...Continuiamo cone Tomaso Trussardi , un'altra coppia che ha deciso di separarsi dopo più di dieci anni. Nonostante un tentativo di ricomporre la coppia, non c'è stato niente da fare.Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero sulla strada del ricongiungimento, come rivelato ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati con le figlie in montagna per 15 giorni: per Gente sarebbero tornati insieme.