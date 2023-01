Michael Bay accusato di aver ucciso un piccione sul set italiano di 6 Underground

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il produttore e registaBay è statodiunsul set di 6, film girato in Italia nel 2018. Secondo quanto riportato da The Wrap, l’esemplare di uccello sarebbe morto sul set del film Netflix, durante le riprese a Roma,da un carrello di scena. Un incidente, a quanto pare, ripreso da una persona anonima.Bay ha risposto a queste accuse, dicendo di essere un amante degli animali e di nonnessun animale presente sul set: “Sono un noto amante degli animali e un grande attivista della causa. Nessun animale coinvolto nella produzione è stato ferito o danneggiato. Neanche in altre produzioni a cui ho lavorato negli ultimi 30 anni” Nonostante il regista ...

Una notizia che ha dell'incredibile è stata riportata nelle ultime ore in esclusiva da The Wrap : il regista americanosarebbe sotto accusa da parte delle autorità italiane per un incidente avvenuto sul set del suo penultimo film, 6 Underground , le cui riprese si sono tenute nel 2018 anche nel nostro ...Ci sarebbe una multa da pagare, manega fermamente la ricostruzione dei fatti.