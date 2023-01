Michael Bay accusato di aver ucciso un piccione sul set | in Italia | ma lui nega

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il produttore cinematografico e registaBay èdiundurante le riprese di un film innel 2018. Come riporta The Wrap, la morte del volatile è avvenuta sul set del film Netflix di 6 Underground. Si presume che unviaggiatore sia statoda un carrello mentre si stava girando una particolare scena in quel di Roma. Una persona senza nome, presente sul set quel giorno, avrebbe fotografato l’incidente. Bay ad ogni modo hato l’accaduto. “Sono un noto amante degli animali e un grande attivista animalista“, ha dichiarato. “Nessun animale coinvolto nella produzione è stato ferito o danneggiato. Né in nessun’altra produzione a cui ho lavorato negli ultimi 30 anni“. Gli uccelli ...

