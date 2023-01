Michael Bay accusato dalle autorità italiane di aver ucciso un piccione sul set di 6 Underground

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 13 gennaio 2023)Bay rischia l'incriminazione da parte delleperunsul set di 6, il regista nega ogni accusa. Oltre a inseguimenti folli ed esplosioni, il set italiano di 6sarebbe stato teatro dell'omicidio di un. Questa è l'accusa mossa, secondo The Wrap, al registaBay. Il regista nega le accuse citando "chiare prove visive" che smentiscono l'incidente. "Sono un noto amante degli animali e un grande attivista", ha detto Bay in una dichiarazione a The Wrap. "Nessun animale coinvolto nella produzione è stato ferito o danneggiato. Né in questa né in qualsiasi altra produzione ...