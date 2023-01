(Di venerdì 13 gennaio 2023) Accessibilità e inclusione sono da sempre due facce della stessa medaglia. In questi ultimi decenni si è lavorato tanto per ...

Luce

Accessibilità e inclusione sono da sempre due facce della stessa medaglia. In questi ultimi decenni si è lavorato tanto per ...Contro il parere delle sorelle,sembra determinata a sedurre Samuel mentre Serena ha un ..., regia di Angelo(2012) Benvenuto Presidente!, regia di Riccardo Milani (2013) Neverending ... Micaela Antonucci: "Il tradizionale corso di Architettura sarà accessibile anche ai non vedenti" - Luce