Micaela Antonucci | “Il tradizionale corso di Architettura sarà accessibile anche ai non vedenti”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Accessibilità e inclusione sono da sempre due facce della stessa medaglia. In questi ultimi decenni si è lavorato tanto per un cambio di paradigma sociale, ma tanto ancora c’è da fare. C’è grande differenza, infatti, fra eliminare le barriere e progettare, concepire le nostre società in modoe inclusivo per tutti. È un cambio di mentalità che considera le diversità individuali non come elementi di problematicità ma come fattori imprescindibili. In questa ottica è nato il progetto “In-Visible” (Inclusive and Innovative learning tool for Visually Impaired and Blind people), co-finanziato dal programma europeo Erasmus+ e coordinato dall’Università di Bologna, che promuove l’accesso delle persone con bisogni speciali ai contenuti dei corsi universitari e di istruzione superiore. Il progetto si concentra in particolare sulla disabilità visiva, per dare supporto ...