“Mi ha detto di mia figlia morta” GF Vip | Wilma choc | cosa è successo nella casa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Non le va proprio giù.Goich non riesce a sopportare Nikita Pelizon, continua a nominare e sparlare male di lei. Nel corso della fase dedicata alle nomination alla fine della scorsa 27esima puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini l’ha attaccata per non palesare il suo astio. Oggi hacose gravi sulla coinquilina. Una bufera di critiche sta ancora travolgendoGoich per le parole che nelle ultime ore ha dedicato a Nikita Pelizon. L’ex moglie di Edoardo Vianello purtroppo si è attaccata a un pregiudizio che gravita da tempo attorno alla influencer e che ha portato Elenoire Ferruzzi alla squalifica. Le malelingue continuano. GF Vip,Goichsu Nikita Pelizon Giusto qualche giorno fa pure la new entry Nicole Murgia si era resa protagonista di un gesto sgradevole nei ...