Meteo | le previsioni | ' bomba' di gelo in arrivo | da domenica sarà inverno vero

Sky Tg24

, arriva il freddo: leLa conferma arriva dagli esperti. Il sito.it spiega che 'è confermato l'arrivo del freddo invernale nei prossimi giorni e ora c'è anche una data': il 15 ...Liguria . "Ancora correnti in prevalenza occidentali e condizioni di variabilità sulla nostra regione fino al week - end" questa la principale situazionediffusa dagli esperti del centro Limet. Meteo, previsioni di mercoledì 11 gennaio: bel tempo in giornata, poi peggiora verso sera In Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nubi medio-alte e stratificate ...Meteo per Venerdì 13 Gennaio 2023, Camigliatello Silano. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperature comprese tra -3 e 5°C ...