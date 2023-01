Meteo in Italia | dal 15 gennaio 2023 arrivano freddo e neve | ecco dove | le previsioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo giorni primaverili, ilprevede che le temperature subiranno un netto calo. Precipitazioni anche a basse quote sull’Appennino e nelle zone di pianura situate nel Nord. Da un eccesso all’altro. Le temperature eccezionalmente miti dei giorni passati lasceranno presto il posto ae nevicate su molte regioni d’. Anche a quote più basse dell’Appennino centro-settentrionale. Insomma un clima più in linea con la stagione invernale. Cosa ci dice il? Dal 15arriva ile laIl quadro dovrebbe mutare radicalmente da domenica. Ilcolpirà innanzitutto le zone di montagna, per poi estendersi anche alle pianure e alle coste. Da domenica infatti una nova perturbazione si avvicinerà al nostro ...