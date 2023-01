Meteo | il weekend apre le porte al ciclone polare | dopo la tregua tornerà l' inverno

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sabato 14 gennaio sarà l’ultimo giorno di temperature mediamente alte prima dell’arrivo graduale del. Nella prima parte deli cieli saranno comunque coperti sul Nord Italia e sulla Toscana, con nebbie locali sulla Pianura Padana. Nubi anche su Calabria e su alcune zone della Puglia, dove non si escludono piogge pomeridiane. Il resto del Paese potrà contare su qualche raggio di sole. Stabili le temperature. Il peggioramento delle condizionipartirà domenica 15 gennaio e proseguirà man mano nel corso della prossima settimana: si attendono nubifragi e nevicate (LE PREVISIONI).

