Meteo | c’è una data per l’arrivo del gelo | ecco quando arriverà il vero freddo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’ondicolpirà tutta la penisola, con un abbassamento drastico delle temperature e fenomeni nevosi che interesseranno alcune regioni Mai come quest’anno la nostra penisola è stata colpita da temperature anomale che ci hanno fatto vivere uno degli inverni più caldi degli ultimi anni. L’assenza di importanti nevicate e di fenomeni temporaleschi hanno fatto L'articolo NewNotizie.it.

Affaritaliani.it

La responsabile dell'arrivo dell'inverno sarà una sciabolata di aria gelida che arriverà direttamente dalla Scozia e andrà ad interessare tutta l'area del Mediterraneo per almeno qualche settimana. ...'La chiusura che quest'anno è stata ritardata rispetto agli anni precedenti per le condizionifavorevoli - dice il presidente della Provincia, Francesco Menna - si rende necessaria per motivi ... Meteo, quando arriva il freddo vero La data c'è. E sarà inverno polare