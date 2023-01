Meteo | arriva il gelo | da domenica temperature invernali Neve anche in pianura

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo il caldo record degli ultimi mesi,finalmente l’inverno. A partire da, sulla penisola è previsto un calo generalizzato delle, che torneranno ai livelli tipici della stagione invernale. Secondo il.it, l’aria gelida in arrivo dall’Artico e dalla Scozia soffierà sul Mediterraneo per tre settimane, riportando lasugli Appennini einPadana.arriverà il primo freddo, che porterà minima a zero gradi al nord, rispetto a una massima di 5 gradi, con una temperatura tra 6 e 10 gradi al centro e tra 10 e 15 gradi al sud. Da martedì ci sarà un’ulteriore riduzione delle, che vedrà le massime a 5 gradi e le minime fino a -6. Già dasono previste ...

... per fare successivamente poi da 'apripista' ad un tipo di tempo sempre più perturbato e spiccatamente invernale', è il punto di Roberto Nanni, tecnico meteorologo AmproProfessionisti. Venerdì ...... spiega Roberto Nanni , tecnico meteorologo di Ampro (Associazioneprofessionisti), che parla di un "rinvigorirsi dell'inverno". E' Meteo: arriva il freddo invernale! Ora è tutto confermato e c'è anche una data, i dettagli I modelli principali di previsioni meteorologica sono concordi nel ritenere la prossima settimana come quella di svolta per l'arrivo del vero freddo, con temperature in picchiata ovunque e…