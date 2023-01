Meteo a Roma sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 | le previsioni per il weekend

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 gennaio 2023). Il clima ultimamente è una variabile pazza, non tanto per i repentini stravolgimenti atmosferici, ma per il suo inconsueto comportamento. Dopo essere stati i testimoni diretti dell’estate più calda nella storia d’Europa, quella dell’anno scorso, 2022, con temperature ben al sopra della media stagione consueta, tanto da allarmare tutti gli esperti del settore, anche l’autunno si è presentato in modo tutt’altro che consueto: caldo, caldo e ancora ancora caldo soprattutto nei primi mesi, con qualche giornata di lieve freddo ad intervallare. Estate 2022, è stata la più calda della storia in Europa: i dati Allerta climatica: stagioni inconsuete e segnali evidenti Le nevicate, anche adesso, sono davvero rare, anche a quelle quote che eravamo abituati a vedere completamente innevate. Insomma, l’allarme clima non è una invenzione, è la vera sfida ...