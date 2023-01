Metaverso | la Commissione europea ha chiuso il suo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Costato 387mila euro e poco frequentato, è stato oggetto di pesanti critiche. Sarebbe servito come piazza virtuale per avvicinare i giovani alla politica. Ora Bruxelles cerca un consulente per fare una valutazione indipendente del progetto. E fino ad allora, accessi bloccati

Altalex

Apriranno i lavori il p Presidente dellaBilancio della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che si soffermerà sulle innovazioni in Sanità del, e il Rettore della Università LUM ...Apriranno i lavori il Presidente dellaBilancio della Regione Lombardia, Giulio Gallera , che si soffermerà sulle innovazioni in Sanità del, e il Rettore della Università LUM ... Metaverso, l'Interpol si attiva contro le nuove frontiere del cybercrime L'iintelligenza artificiale a portata di tutti. Molti di sono affrettati a dire che ChatGpt andrebbe vietato nelle scuole. Ma quando il futuro arriva, non ...L’evento si terrà a Milano, nella splendida cornice della settecentesca Villa Clerici, sede della LUM School of Management, martedì 17 gennaio 2023, dalle ore 17. Apriranno i lavori il p Presidente ...