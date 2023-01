Meta | multa di 750mila euro per pubblicità giochi d’azzardo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha adottato all’unanimità un’ordinanza di ingiunzione nei confronti della societàPlatforms Ireland Limited () di un importo pari a 750.000,00per la violazione del divieto didel giocosancito dal “decreto Dignità”. Si tratta del primo provvedimento emanato dall’Autorità nei confronti di una piattaforma di un social media per aver consentito la diffusione di contenuti, in violazione del citato divieto.è la società controllata che controlla Facebook e Instagram. Tra le motivazioni a fondamento della sanzione, si sottolinea, in particolare, cheè responsabile per non aver previsto nelle proprie condizioni generali, destinate al mercato ...

