Messi d' Arabia per 300 milioni - Sport - quotidiano net

Adnkronos

Il padre di Leo sta trattando con l'Al Hilal. Intercettazioni, per i dirigenti del Barcellona era un 'topo di ...Lionelpotrebbe presto raggiungere Cristiano Ronaldo inSaudita. Secondo la stampa britannica il padre del fuoriclasse argentino si troverebbe in questi giorni a Riad per discutere con i ... "300 milioni per Messi", offerta super da Arabia Saudita (ANSA) - LONDRA, 12 GEN - Lionel Messi potrebbe presto raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Secondo la stampa britannica il padre del fuoriclasse argentino si troverebbe in questi giorni a ...Secondo la stampa britannica il genitore manager del fuoriclasse argentino sarebbe a Riad per discutere con i dirigenti dell'Al Hilal, la squadra rivale dell'Al Nassr, che nelle scorse settimane ha in ...