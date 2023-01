Messi contro CR7? L’Arabia Saudita sogna la supersfida con ingaggi record

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Doha – LeoCristiano Ronaldo in Arabia? Possibile, secondo il programma spagnolo Chiringuito. L’Al Hilal, club, sarebbe pronto a offrire 300 milioni di euro dio al fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain., fresco campione del mondo con l’Argentina, dopo il trionfo ai Mondiali di Qatar 2022 è tornato in Francia ma non ha ancora sciolto i nodi sul futuro. A 35 anni, dicono in Spagna, potrebbe accettare la nuova sfida in Arabia e confrontarsi direttamente con Cristiano Ronaldo, appena sbarcato all’Al Nassr con un contratto da 200 milioni a stagione. (fonte Adnkronos)

Corriere dello Sport

