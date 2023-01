Mes | Faraone | ' alla fine governo voterà ratifica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “Vedrete che illadel Mes. Sono facile profeta a prevedere che tutte le forze della maggioranza si esprimeranno a favore e i numeri ci saranno”. Lo ha detto Davide, deputato di Azione-Italia Viva, a La7. “Ci spiegheranno che non lo useranno mai, che firmeranno con il sangue ma presto presenteranno una proposta di. Faranno l'ennesima marcia indietro, come su tutte le altre questioni con cui in campagna elettorale ci hanno riempito la testa. E' accaduto sul tetto al contante, sul Pos e sull'immigrazione. D'altronde, è abbastanza comico che unsovranista ricorra a pretesti come la pronuncia della Corte costituzionale dei tedeschi per decidere cosa fare sul Mes. Noi, ...