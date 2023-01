Mendy accusato di violenza sessuale | arriva il verdetto dopo 5 mesi

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 gennaio 2023)no buone notizie per Benjamin: il calciatore del Manchester City è stato dichiarato non colpevole in relazione ai sei capi d’accusa su presenta. Le denunce, presentate da sei donne, risalgono ad episodi avvenuti tra il 2018 e il 2021 per i quali il terzino francese di orgini sengalesi è rimasto in stato di fermo dal mese di agosto fino alla scorsa settimana. I verdetti di non colpevolezza sono stati unanimi, sono stati emessi oggi alla Chester Crown Court e il processo è durato 5. Secondo voci provenienti dall’estero il calciatore, alla lettura della sentenza, si è coperto il volto con le mani. Non è stata raggiunta, invece, l’unanimità su altri due capi di accusa, quella di stupro e tentato stupro. Il nuovo processo avrà luogo il 26 giugno. Foto di Paul Currie / ...