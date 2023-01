Meloni vede oggi i benzinai | Nel programma non c' è il taglio delle accise

Leggi su agi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) AGI - "NelFdI non c'è il. Abbiamo scritto sterilizzazione: se il prezzo sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato incassa in più die Iva verrà utilizzato per abbassare il prezzo. Ed è esatammente ciò che preil nostro decreto". Lo afferma la Presidente del Consiglio, Giotrgia, in una intervista al Tg5.sottolinea: "La manovra è di 30 miliardi, di cui 20 contro il caro bollette. Sui rimanenti 10 miliardi avevamo due scelte: o tagliare lea tutti, anche ai ricchi, oppure concentrare quelle risorse sui redditi medio bassi ed è ciò che abbiamo fatto". Per"non è vero che la benzina è a 2,5 euro. Il prezzo medio è 1,8 euro al litro". ...