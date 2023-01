(Di venerdì 13 gennaio 2023) Al centro dell’agenda del governo: il caro carburanti. In un’intervista al Tg5, la Presidente del Consiglio, Giorgia, ha affermato: “Nel programma FdI non c’è il taglioscritto sterilizzazione: se il prezzo sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato incassa in più die Iva verrà utilizzato per abbassare il prezzo. Ed è esattamente ciò che prevede il nostro decreto. La manovra è di 30 miliardi, di cui 20 contro il caro bollette. Sui rimanenti 10 miliardi avevamo due scelte: o tagliare lea tutti, anche ai ricchi, oppure concentrare quelle risorse sui redditi medio bassi, ed è ciò chefatto“. Intervista: “pensato a imprese e famiglie” L’intervista di ...

'Con i soldi che sarebbero costati tagliare le accise per quattro mesi abbiamo tagliato di un ulteriore punto le tasse sul lavoro per un intero anno' ha dettonelle scorse ore intervenendo ai ...Giorgia10 aprile 2020 'La riforma del Mes è molto utile per salvare le banche tedesche imbottite di derivatisoldi degli italiani e, pertanto, molto poco utile al popolo italiano. Per ... Meloni: "Coi soldi delle accise abbiamo tagliato le tasse sul lavoro" E in nove casi su dieci continuano ad arrivare coi barchini indipendenti. Un esito piuttosto magro, anche se Meloni ne parla come di una «rivoluzione». «Non mi pento di nulla», ha sospirato del resto ...Il caro carburanti resta al centro dell'agenda di governo. Venerdì l'esecutivo incontrerà la categoria dei benzinai "per ribadire che non c'è alcuna volontà di fare scaricabarile". Lo ha detto Giorgia ...